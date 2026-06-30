Младенец стал жертвой налёта 60 беспилотников в Подмосковье

В Егорьевске после падения дрона загорелся частный дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей, их извлекли спасатели.
«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», — сообщил Воробьёв. Остальных пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.
По словам губернатора, беспилотники отражали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. В Дубне обломки повредили административное здание, пострадавших нет. Ещё один дрон упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, а фрагменты также нашли в Раменском муниципальном округе и Коломне. На местах работают экстренные службы.
Этой ночью силы ПВО отразили массированный ночной налёт 419 БПЛА на регионы России. Дроны сбивали над территориями Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской, Саратовской областей, а также столичного региона. Из 56 БПЛА уничтожили них подлёте к Москве.
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