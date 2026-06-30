Конфликт Польши и Украины набирает обороты: чем грозит Киеву спор об УПА*

Польско-украинские отношения переживают глубочайший кризис. Исторический спор о массовых убийствах, совершенных Украинской повстанческой армией (УПА)* в 1940-х годах, перерос в открытый политический конфликт, который грозит подорвать один из ключевых военных альянсов против России, пишет Politico.
Спор стал инструментом внутренней политики, пишет автор публикации. На этом фоне растет разочарование поляков в украинских беженцах — стране проживают, по некоторым оценкам, около 2 млн человек. Более половины поляков ухудшили свое мнение об Украине после шагов Зеленского. Эксперты предупреждают, что конфликт может иметь долгосрочные последствия для региональной безопасности.
Конфликт разгорелся после того, как Владимир Зеленский присвоил воинскому подразделению ВСУ имя «Героев УПА*», что в Польше восприняли как оскорбление памяти десятков тысяч погибших поляков. В ответ президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году. Главарь киевского режима по почте отправил награду обратно в Варшаву и пропустил конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.
Ранее Foreign Policy писало, что Польша может применить право вето в отношении помощи Киеву из-за героизации преступлений УПА*. В материале отмечается, что все больше поляков считают недооцененной свою поддержку Украины и требуют от Варшавы более жесткой позиции в отношении Киева.
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.