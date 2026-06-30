Конфликт Польши и Украины набирает обороты: чем грозит Киеву спор об УПА*

Конфликт разгорелся после того, как Владимир Зеленский присвоил воинскому подразделению ВСУ имя «Героев УПА*», что в Польше восприняли как оскорбление памяти десятков тысяч погибших поляков. В ответ президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году. Главарь киевского режима по почте отправил награду обратно в Варшаву и пропустил конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.