Вдова убитого активиста Чарли Кирка впервые встретится в суде с обвиняемым

Дополнительный общественный резонанс делу придал спор вокруг поведения представителей обвинения. Ранее судья пришел к выводу, что один из прокуроров нарушил установленные ограничения на комментарии для средств массовой информации, однако не стал лишать обвинение возможности добиваться назначения смертной казни. Предстоящее заседание должно определить, будет ли дело передано в суд для полноценного разбирательства и какие материалы станут его частью.