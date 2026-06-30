Вдова убитого активиста Чарли Кирка впервые встретится в суде с обвиняемым

В американском штате Юта 6 июля пройдет предварительное судебное слушание по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. В заседании впервые примут участие его вдова Эрика Кирк, а также родители погибшего. Им предстоит впервые лично увидеть человека, обвиняемого в убийстве.
Перед судом предстанет 23-летний Тайлер Робинсон. По версии обвинения, 10 сентября он смертельно ранил Кирка во время выступления в Университете долины Юты, произведя выстрел с возвышенной позиции. Подсудимый не признан виновным, а все обстоятельства преступления, изложенные в материалах дела, являются позицией стороны обвинения.
На предварительном слушании суду предстоит определить, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела на рассмотрение по существу. Прокуратура намерена представить результаты криминалистических исследований, записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей, сведения об оружии, а также записку, которую следствие считает связанной с предполагаемой подготовкой преступления.
Прокуроры ранее заявили о намерении добиваться смертной казни, если суд признает обвиняемого виновным в убийстве при наличии отягчающих обстоятельств. Защита оспаривает часть публичных заявлений обвинения и ранее просила ограничить распространение информации о процессе.
Дополнительный общественный резонанс делу придал спор вокруг поведения представителей обвинения. Ранее судья пришел к выводу, что один из прокуроров нарушил установленные ограничения на комментарии для средств массовой информации, однако не стал лишать обвинение возможности добиваться назначения смертной казни. Предстоящее заседание должно определить, будет ли дело передано в суд для полноценного разбирательства и какие материалы станут его частью.
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