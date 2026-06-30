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Ампутация ног и побег от камер: Появились новые детали подрыва украинского олигарха в Монако

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил новые подробности взрыва в Монако, при котором, по данным СМИ, пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. По его словам, подозреваемого после ЧП удалось отследить по камерам до города Босолей, но затем полиция потеряла его из виду.

Источник: Life.ru

Шарий также рассказал о состоянии пострадавших. По его данным, самого Ермолаева после взрыва увезли на носилках в сознании, а женщина, находившаяся рядом, получила более тяжёлые травмы.

«По имеющейся информации, в результате полученных травм ей пришлось ампутировать нижние конечности», — пишет блогер.

Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а BFMTV утверждал, что среди них — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II ранее назвал случившееся потрясением для княжества.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.