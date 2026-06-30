Ампутация ног и побег от камер: Появились новые детали подрыва украинского олигарха в Монако

Взрыв произошёл 29 июня около 21:00 по местному времени в подъезде жилого дома. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, а BFMTV утверждал, что среди них — Вадим Ермолаев, ранее входивший в списки самых состоятельных украинских бизнесменов. Шарий считает, что теракт мог быть связан с рейдерским захватом предприятий Ермолаева на Украине. Князь Монако Альбер II ранее назвал случившееся потрясением для княжества.