Воробьев: шестимесячный ребенок погиб при налете БПЛА в Подмосковье

Московская область минувшей ночью подверглась массированной атаке беспилотников. В Егорьевске падение дрона на жилой дом привело к гибели младенца, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
В результате попадания БПЛА в частный дом в Егорьевске возник пожар, и здание оказалось частично разрушено. Из-под завалов спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей. Несмотря на оперативные действия медиков, спасти шестимесячного ребенка не удалось — он скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие в данный момент находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Воробьев выразил соболезнования родным погибшего малыша и пообещал семье всестороннюю поддержку.
Всего, по данным губернатора, в течение ночи силами ПВО и РЭБ было сбито 60 аппаратов. Инциденты зафиксированы в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.
В Дубне повреждено административное здание, а в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа обломки упали на частный дом — в обоих случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Раменского округа и Коломны.
На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы, проводится обследование территорий.