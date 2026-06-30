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Воробьев: шестимесячный ребенок погиб при налете БПЛА в Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о ночной атаке БПЛА на Подмосковье, в ходе которой погиб младенец. Всего было сбито 60 дронов, обломки повредили административное здание в Дубне и частный дом в Павловском Посаде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Московская область минувшей ночью подверглась массированной атаке беспилотников. В Егорьевске падение дрона на жилой дом привело к гибели младенца, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В результате попадания БПЛА в частный дом в Егорьевске возник пожар, и здание оказалось частично разрушено. Из-под завалов спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей. Несмотря на оперативные действия медиков, спасти шестимесячного ребенка не удалось — он скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие в данный момент находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Воробьев выразил соболезнования родным погибшего малыша и пообещал семье всестороннюю поддержку.

Всего, по данным губернатора, в течение ночи силами ПВО и РЭБ было сбито 60 аппаратов. Инциденты зафиксированы в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.

В Дубне повреждено административное здание, а в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа обломки упали на частный дом — в обоих случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, фрагменты беспилотников были обнаружены на территории Раменского округа и Коломны.

На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы, проводится обследование территорий.

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