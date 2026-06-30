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Опасность атаки БПЛА в Воронеже и области сохранялась более 17 часов

Об отбое стало известно утром 30 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области утром во вторник, 30 июня. Об отбое стало известно в 9:00.

Особый режим действовал в регионе чуть больше 17 часов.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что за это время на территории Воронежской области уничтожили 32 беспилотника. Люди не пострадали, однако в районе региона и городском округе зафиксированы разрушения.

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