Опасность атаки БПЛА в Воронеже и области сохранялась более 17 часов

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области утром во вторник, 30 июня. Об отбое стало известно в 9:00.
Особый режим действовал в регионе чуть больше 17 часов.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что за это время на территории Воронежской области уничтожили 32 беспилотника. Люди не пострадали, однако в районе региона и городском округе зафиксированы разрушения.
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