Пожар у океанариума произошел в Архипо-Осиповке. Возгорание случилось утром 30 июня.
«В 7:24 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 7:28 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание океанариума на площади 70 кв. метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Известно, что возгорание произошло на прилегающей к океанариуму территории — в игровой зоне. К тушению привлекаются 19 человек и шесть единиц техники.
«Погибших и пострадавших нет», — добавили в региональном управлении МЧС.
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