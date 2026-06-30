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Пострадали три человека. Последствия взрыва в Монако

По информации газеты Monaco-matin, все пострадавшие являются гражданами Украины.

Источник: Reuters

Три человека пострадали в результате мощного взрыва в Монако вечером 29 июня, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правительство княжества.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

По данным газеты Monaco-Matin, взрыв произошел около 21:00 (22:00 мск) в подъезде жилого дома.

Как сообщил телеканал BFMTV, инцидент случился после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.

Подозреваемый скрылся.

Пострадавшие

По данным AFP, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Россияне могут быть среди пострадавших, сообщил BFMTV.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Также сообщается, что пострадать могли граждане Украины.

По данным газеты Monaco-matin, все пострадавшие являются гражданами Украины.

Как пишет издание, все трое раненых являются членами одной семьи и находятся в тяжелом состоянии.

Среди них — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет и подросток.

Их доставили в больницы Ниццы.

Украинский олигарх и его семья могут быть среди пострадавших, сообщила газета Le Figaro.

Его имя не называется.

Телеканал BFMTV утверждает, что одним из пострадавших может быть Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов.

Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году.

В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Ермолаева.

Государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман не стал уточнять, гражданами какой страны являются пострадавшие.

Реакция

По словам Мирмана, «произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта».

Князь Монако Альбер II осудил теракт.

Он отметил «выдающуюся работу» сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронуло происшествие.

Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедшее «трагедией, которая поразила Монако».