Пострадали три человека. Последствия взрыва в Монако

Три человека пострадали в результате мощного взрыва в Монако вечером 29 июня, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правительство княжества.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
По данным газеты Monaco-Matin, взрыв произошел около 21:00 (22:00 мск) в подъезде жилого дома.
Как сообщил телеканал BFMTV, инцидент случился после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.
Подозреваемый скрылся.
Пострадавшие
По данным AFP, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Россияне могут быть среди пострадавших, сообщил BFMTV.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
Также сообщается, что пострадать могли граждане Украины.
По данным газеты Monaco-matin, все пострадавшие являются гражданами Украины.
Как пишет издание, все трое раненых являются членами одной семьи и находятся в тяжелом состоянии.
Среди них — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет и подросток.
Их доставили в больницы Ниццы.
Украинский олигарх и его семья могут быть среди пострадавших, сообщила газета Le Figaro.
Его имя не называется.
Телеканал BFMTV утверждает, что одним из пострадавших может быть Вадим Ермолаев — гражданин Кипра, которого украинские СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов.
Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году.
В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Ермолаева.
Государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман не стал уточнять, гражданами какой страны являются пострадавшие.
Реакция
По словам Мирмана, «произошедшее является первым в истории княжества случаем теракта».
Князь Монако Альбер II осудил теракт.
Он отметил «выдающуюся работу» сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям, которых затронуло происшествие.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал произошедшее «трагедией, которая поразила Монако».