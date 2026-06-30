Под Волгоградом двое угнали мопед у спящего собутыльника и попали под статью

21 июня в полицию обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне вечером оставил свой мопед марки «RACER» у дома, а утром его не обнаружил. Оперативники уголовного розыска сработали быстро. Они вышли на след двух знакомых потерпевшего. Как выяснилось, в тот вечер вся компания вместе распивала спиртное. Владелец мопеда уснул, а его приятели решили не упускать момент — взяли транспорт и отправились кататься.