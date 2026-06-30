Собянин: С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, — с 20:00 понедельника, 29 июня, они уничтожили уже 61 вражеский дрон. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников. С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
В ночь с 29 на 30 июня отечественные средства ПВО сбили 419 беспилотников ВСУ в небе над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями и других регионов страны.
30 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Егорьевск в Московской области загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два ребенка. Позднее шестимесячный малыш скончался по пути в больницу.