Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, — с 20:00 понедельника, 29 июня, они уничтожили уже 61 вражеский дрон. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, — с 20:00 понедельника, 29 июня, они уничтожили уже 61 вражеский дрон. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников. С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 29 на 30 июня отечественные средства ПВО сбили 419 беспилотников ВСУ в небе над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями и других регионов страны.

30 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Егорьевск в Московской области загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два ребенка. Позднее шестимесячный малыш скончался по пути в больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше