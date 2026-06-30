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Инструменты на 2 млн тенге украли со стройки в Астане

Астана. 30 июня. КазТАГ — Подозреваемого в краже строительных инструментов стоимостью Т2 млн задержали в Астане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«Среди похищенного имущества — строительный пылесос Bosch, угловая шлифовальная машина, шуруповерт, электрическая дрель, а также строительные смеси. В результате кражи потерпевшему причинен материальный ущерб в размере Т2 млн», — говорится в сообщении во вторник.

По данным полиции, 40-летний мужчина беспрепятственно проник на строительный объект и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил строительные инструменты и материалы.

Сообщается, что личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после чего он был задержан.

В настоящее время следствие проверяет версию о том, что мужчина намеревался сбыть похищенное имущество.

По факту проводится досудебное расследование.