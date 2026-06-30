Инструменты на 2 млн тенге украли со стройки в Астане

«Среди похищенного имущества — строительный пылесос Bosch, угловая шлифовальная машина, шуруповерт, электрическая дрель, а также строительные смеси. В результате кражи потерпевшему причинен материальный ущерб в размере Т2 млн», — говорится в сообщении во вторник.
По данным полиции, 40-летний мужчина беспрепятственно проник на строительный объект и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил строительные инструменты и материалы.
Сообщается, что личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после чего он был задержан.
В настоящее время следствие проверяет версию о том, что мужчина намеревался сбыть похищенное имущество.
По факту проводится досудебное расследование.