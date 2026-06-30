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Жители Казани потеряли порядка 150 тыс., пытаясь купить вещи в интернете

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, в первом случае 41-летний мужчина искал видеокарты и быстро нашел подходящее объявление.

Источник: ИА Татар-информ

Связавшись с продавцом и обсудив все детали, он перевел 90 тыс. рублей. При получении в посылке оказался совсем другой товар.

Во втором случае аферисты обманули 18-летнего парня, желавшего купить эхолот для рыбалки. Найдя объявление в интернете и поверив в добросовестность продаваца, юноша перевел порядка 38 тысяч рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

Схожая ситуация произошла и у другой, 19-летней, жительницы города. Девушка увидела страницу интернет-магазина одежды и написала «менеджеру». Мошенник подтвердил наличие одежды нужного размера и прислал реквизиты для перевода. Девушка перевела ему 26 тыс. рублей, однако попытки уточнить статус заказа оказались безуспешными.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в УМВД России по Казани советуют перепроверять всю информацию от незнакомых лиц, не переводить деньги неизвестным и быть бдительным.