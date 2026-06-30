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Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани выросло до 34

В Астрахани число пострадавших при массовом отравлении достигло 34 человек, одна пациентка скончалась. Источником инфекции стали рыбные котлеты из местного предприятия общепита. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Астрахани увеличилось число пострадавших в результате массового отравления. С подозрением на сальмонеллез в медицинские учреждения госпитализированы 34 человека, одна пациентка скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По версии следствия, источником инфекции стали рыбные котлеты из одного из местных предприятий общественного питания. Первые случаи заболевания начали фиксировать 24 июня. С того момента число пациентов, нуждающихся в помощи врачей, неуклонно растет.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура Астраханской области поставила ход расследования на личный контроль. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия и санитарно-эпидемиологическая проверка.