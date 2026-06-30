Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани выросло до 34

В Астрахани увеличилось число пострадавших в результате массового отравления. С подозрением на сальмонеллез в медицинские учреждения госпитализированы 34 человека, одна пациентка скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.