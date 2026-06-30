Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль. Двоих мужчин доставили в районную больницу, однако один из них, несмотря на усилия медиков, скончался от травм. Второй пострадавший с осколочным ранением и переломом ноги госпитализирован.