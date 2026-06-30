Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области

В результате атак Вооруженных сил Украины по Белгородской области один человек погиб и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль. Двоих мужчин доставили в районную больницу, однако один из них, несмотря на усилия медиков, скончался от травм. Второй пострадавший с осколочным ранением и переломом ноги госпитализирован.
В самом Шебекине от атаки дрона пострадал еще один мужчина с множественными ранениями рук и живота. Он находится в тяжелом состоянии в центральной районной больнице.
В населенном пункте Церковный при взрыве беспилотника ранены двое. У женщины диагностирован открытый перелом голени, у мужчины — осколочные ранения лица, груди и ног. Обоих доставили в Октябрьскую районную больницу, после стабилизации состояния их переведут в областную клинику.
Стоит отметить, что число пострадавших от ударов ВСУ за неделю превысило 300 человек. Это произошло впервые в 2026 году, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.