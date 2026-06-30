В центре Воронежа перевернулся «Черри», четверо подростков попали в больницу

Вечером 29 июня в центре Воронежа в результате ДТП перевернулся автомобиль. Про данным ГУ МВД по региону, авария произошла в 21.50 на улице Кирова. 37-летний водитель автомобиля «Черри Тиго 7 Про Макс» двигался со стороны улицы 20-летия Октября в сторону площади Ленина. Поворачивая, мужчина не предоставил преимущество встречному автомобилю «Мазда 323» под управлением 33-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.