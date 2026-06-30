Золото, 40 тысяч долларов и 63 задержанных: МВД раскрыло детали спецоперации на востоке Казахстана

«В рамках проводимой работы на территории Восточно-Казахстанской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, которые под видом осуществления законной деятельности одного из товариществ с ограниченной ответственностью организовали незаконную добычу и переработку золотосодержащего сырья. В ходе проведенных оперативных мероприятий задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы противоправной схемы, а также 13 граждан иностранного государства, осуществлявших незаконную деятельность на территории региона». Пресс-служба МВД РК.