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Двое военных КСИР погибли в перестрелке на западе Ирана

В ночь на вторник в иранском городе Паве на западе страны погибли два военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на вторник в иранском городе Паве на западе страны погибли два военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Еще двое получили ранения, — пишет IRIB.

Инцидент произошел в провинции Керманшах. По данным иранских СМИ, военнослужащие подверглись обстрелу. КСИР квалифицирует это нападение как террористический акт.

Власти сообщили, что на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают, кто стоял за нападением и какие цели преследовали нападавшие.

Это уже не первый подобный инцидент в западной части Ирана. Провинция Керманшах граничит с Ираком, и в этом регионе периодически происходят стычки с сепаратистскими и курдскими группировками.

Трамп заявил о согласии Ирана на мирные переговоры в Дохе.

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