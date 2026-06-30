Вспыхнули на рассвете. Мощный пожар в бараках оставил нижегородцев без крова

Казалось бы, в современном мегаполисе, где строят метро и фуникулёры, давно не может быть жилья барачного типа. Но оно есть. И самое страшное, дома эти горят, как щепки, оставляя людей без аварийной, но всё же крыши над головой. Страшный пожар в Нижнем Новгороде уничтожил сразу три барака. У людей сгорели документы и вещи, и чудом никто не пострадал.
На какое новое жильё могут рассчитывать погорельцы, узнал nn.aif.ru.
Люди по времянкам и родственникам.
Огонь отправил в небытие уже расселённый двухэтажный дом № 3 на улице Энтузиастов в Ленинском районе. Серьёзно пострадали такие же дома барачного типа по улице Снежной, 9 и по улице Героя Самочкина, 20. Один из бараков был признан аварийным и постепенно расселялся. Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Огонь прошёл 775 кв. м!
Две семьи из сгоревших бараков размещены во временном жилье, большинство других жильцов пока переехали к родственникам, уточнил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Со всеми сейчас поддерживается связь и будет организована дальнейшая работа. По первой информации, у жильцов нескольких квартир сгорели документы. К решению этого вопроса также подключится районная администрация», — добавил градоначальник.
Почему горели и сгорели три дома, выясняют дознаватели МЧС. К делу подключатся и следственные органы.
Судя по данным из открытых источников, сгоревшие бараки были построены в 1930-х годах и входили в квартал в границах улиц Самочкина — Энтузиастов — Дружбы — Снежная. Территорию квартала занимают двухэтажные деревянные и шлакоблочные дома, в своё время построенные для сотрудников завода «Красная Этна».
Разговоры о сносе барачного квартала начали ходить ещё в 2000-х годах. Причём местные жители по-разному отнеслись к перспективе переезда. Некоторых устраивала жизнь в стороне от шумных дорог в окружении зелени, пусть и без хороших коммунальных условий.
Сейчас в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки планируется комплексное развитие территории (КРТ). Речь о строительстве 13 многоэтажных домов с детсадом и поликлиникой. Для реализации проекта КРТ планируется снести 39 аварийных и ветхих домов, где проживают более 500 семей.
Демонтаж первых зданий квартала начался в 2024 году. И вот ещё три здания перестали существовать после крупного пожара. Случайность?
Жилищные манёвры.
Полностью сгоревший дом барачного типа № 3 по улице Энтузиастов расселили не из-за его аварийности, а опять же после пожара. Поздним вечером 21 января 2020 года барак, где ещё жили люди, вспыхнул. Огонь прошёл 150 квадратных метров, из дома эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей.
В региональном Главном управлении МЧС уточняли, что погибших в том пожаре не было, но пострадала одна женщина — она отравилась продуктами горения и попала в больницу. В течение недели после пожара всем погорельцам предоставили временное жильё в маневренном фонде города. Таково было решение городской администрации.
Сейчас городские власти обещают оказать «свежим» погорельцам помощь. Как долго люди, потерявшие кров после пожара, могут оставаться во временном фонде?
«В маневренном фонде граждане могут проживать до завершения расчётов или до предоставления им другого жилья — если единственное жильё стало непригодным из-за пожара, — объясняет юрист Елена Грачёва. — Приватизировать жилые метры из маневренного фонда нельзя. Как правило, новые квартиры предоставляют погорельцам по договору соцнайма из фонда муниципального жилья. Вот эту жилплощадь можно впоследствии приватизировать». Таким образом, чётких сроков и нормативов в таких ситуациях нет, а нынешнее «охлаждение экономики» делает перспективы новоселий ещё туманнее.