Задержали мужчину за убийство знакомой под Волгоградом

Следователи СК и полицейские быстро вычислили подозреваемого. Им оказался знакомый погибшей. Как выяснилось, примерно за две недели до этого мужчина и женщина вместе распивали алкоголь в гостях у общего приятеля. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Разгоряченный спиртным мужчина несколько раз ударил женщину по лицу и в область шеи.