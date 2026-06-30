Ракетный удар угрожает Воронежской области: сирены включили утром 30 июня

Губернатор Александр Гусев напомнил, что людям, находящимся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если во время ракетной опасности человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.