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Ракетный удар угрожает Воронежской области: сирены включили утром 30 июня

Жителей региона призывают перейти в укрытие.

Тревожные сирены включили в Воронеже и районах области утром во вторник, 30 июня.

Системы оповещения сработали в 9:41 в связи с объявлением на территории региона ракетной опасности.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что людям, находящимся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если во время ракетной опасности человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежской областью сбили 32 БПЛА. Их уничтожили накануне днём и в ночь на 30 июня. Пострадавших среди населения нет, однако в регионе зафиксированы разрушения. Опасность атаки беспилотников отменили в 9:00.

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