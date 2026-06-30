Ракетный удар угрожает Воронежской области: сирены включили утром 30 июня

Тревожные сирены включили в Воронеже и районах области утром во вторник, 30 июня.
Системы оповещения сработали в 9:41 в связи с объявлением на территории региона ракетной опасности.
Губернатор Александр Гусев напомнил, что людям, находящимся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если во время ракетной опасности человек оказался на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее сообщалось, что в небе над Воронежской областью сбили 32 БПЛА. Их уничтожили накануне днём и в ночь на 30 июня. Пострадавших среди населения нет, однако в регионе зафиксированы разрушения. Опасность атаки беспилотников отменили в 9:00.