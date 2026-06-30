Мощный пожар в бараках оставил нижегородцев без крова

Казалось бы, в современном мегаполисе, где строят метро и фуникулёры, давно не может быть жилья барачного типа. Но оно есть. И самое страшное, дома эти горят, как щепки, оставляя людей без аварийной, но всё же крыши над головой. Страшный пожар в Нижнем Новгороде уничтожил сразу три барака. У людей сгорели документы и вещи, и чудом никто не пострадал.