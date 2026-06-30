Права за 200 — 500 тыс. тенге: появились новые подробности задержания сотрудников спецЦОНа

Задержано 18 подозреваемых в незаконном получении водительских прав
Как выяснилось, было задержано 18 подозреваемых, которые целенаправленно искали граждан, желающих получить водительские права без сдачи экзаменов.
Для прохождения теоретического тестирования им выдавались специальные камеры и другое оборудование, с помощью которого можно было получать правильные ответы. Практический экзамен такие кандидаты не сдавали вовсе.
Стоимость незаконной услуги составляла от 200 до 500 тысяч тенге. Главный фигурант уголовного дела сейчас находится под арестом. Остальных подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Им вменяют получение взятки.
«На сегодняшний день допрошены 30 человек, незаконно получивших водительские удостоверения. Вопрос об аннулировании незаконно полученных водительских удостоверений будет решаться в установленном законом порядке. После вступления приговора суда в законную силу прокуратура области внесёт иск в порядке надзора об аннулировании данных водительских удостоверений», — сообщил первый заместитель прокурора области Абай Избасар Масакбаев.