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В Красноярском крае спасатели нашли тело пропавшей туристки

В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства гибели участницы водного похода. Женщина отправилась на сплав с мужчиной, но в назначенный срок пара не вернулась и перестала выходить на связь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ирбейском районе Красноярского края проводится доследственная проверка по факту гибели участницы водного похода. Женщину обнаружили погибшей в реке Агул, поиски её спутника продолжаются. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Туристы, отправившиеся 19 июня на сплав, передвигались на двух лодках: в одной находились сами путешественники, в другой — снаряжение и вещи. Пара должна была вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок они не прибыли и перестали выходить на связь. После начала поисково-спасательной операции специалисты обнаружили в реке перевернутые лодки и тело женщины.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Поиски второго участника сплава продолжаются.

СК