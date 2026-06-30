В Красноярском крае спасатели нашли тело пропавшей туристки

Туристы, отправившиеся 19 июня на сплав, передвигались на двух лодках: в одной находились сами путешественники, в другой — снаряжение и вещи. Пара должна была вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок они не прибыли и перестали выходить на связь. После начала поисково-спасательной операции специалисты обнаружили в реке перевернутые лодки и тело женщины.