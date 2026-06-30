Хищение бюджетных средств выявили в Туркестанской области

Установлено, что по договорам государственных закупок бюджетные средства перечислялись за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги. По версии следствия, должностные лица учреждений в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей оформляли фиктивные документы о приемке товаров и услуг, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.