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Хищение бюджетных средств выявили в Туркестанской области

Туркестан. 30 июня. КазТАГ — Факт хищения бюджетных средств на сумму Т13,3 млн выявили в учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«По инициативе прокуратуры назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, согласно заключению которой государству причинен материальный ущерб на сумму Т13,3 млн», — говорится в сообщении во вторник.

По данным надзорного органа, прокуратура Сарыагашского района проанализировала законность использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях «Аялы алақан» и «Қамқор», подведомственных районному отделу занятости и социальных программ.

Установлено, что по договорам государственных закупок бюджетные средства перечислялись за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги. По версии следствия, должностные лица учреждений в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей оформляли фиктивные документы о приемке товаров и услуг, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Проводятся необходимые следственные действия.