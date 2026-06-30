Хищение бюджетных средств выявили в Туркестанской области

«По инициативе прокуратуры назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, согласно заключению которой государству причинен материальный ущерб на сумму Т13,3 млн», — говорится в сообщении во вторник.
По данным надзорного органа, прокуратура Сарыагашского района проанализировала законность использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях «Аялы алақан» и «Қамқор», подведомственных районному отделу занятости и социальных программ.
Установлено, что по договорам государственных закупок бюджетные средства перечислялись за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги. По версии следствия, должностные лица учреждений в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей оформляли фиктивные документы о приемке товаров и услуг, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Проводятся необходимые следственные действия.