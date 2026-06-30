Бык травмировал женщину во время взвешивания на ферме

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму грудной клетки получила животновод одной из молочно-товарных ферм в Каменецком районе во время работ на ферме, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Там уточнили, что травмы женщине нанес бык.
По информации ГКСЭ, во время рабочей смены животновод взвешивала быков. Один из них внезапно боднул работницу головой. Это произошло после того, как животновод пыталась подогнать его, пользуясь палкой.
От удара женщина упала и ударилась об угол загона. Но этим дело не закончилось — бык прижал сельчанку к бортику ограждения.
В результате стычки с животным женщина получила черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки и кровоподтеки — это установила проведенная сотрудникам ГКСЭ судебно-медицинская экспертиза.
«Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области телесные повреждения относятся к категории менее тяжких», — говорится в сообщении комитета.
Вместе с тем специалисты подчеркнули, что случаи причинения телесных повреждений людям животными — не редкость в экспертной практике.
По информации ГКСЭ, чаще всего у пострадавших фиксируют переломы ребер, а также закрытые черепно-мозговые травмы от ударов рогатого скота. В редких случаях нанесенные животным травмы приводят к гибели человека, добавили в комитете судебных экспертиз.