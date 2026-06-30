17 машин столкнулись на трассе в Нижегородской области

Массовая авария произошла на Богородской трассе в районе поселка Ольгино, парализовав движение в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области и очевидцы происшествия.
По словам свидетелей аварии, причиной крупного замеса стал КамАЗ, у которого, предположительно, отказали тормоза. В результате грузовик протаранил плотный поток машин — в общей сложности столкнулись около 17 автомобилей.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. К счастью, в результате масштабного столкновения никто не пострадал, и помощь спасателей по деблокированию водителей или пассажиров не потребовалась. Тем не менее, поврежденные автомобили полностью перекрыли проезжую часть, из-за чего на данном участке трассы образовалась серьезная пробка.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с иномарками в Навашинсмком округе.