17 машин столкнулись под Нижним Новгородом

Массовая авария произошла под Нижним Новгородом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород столкнулись несколько автомобилей.
Массовая авария произошла сегодня, 30 июня, в 07.50, в районе деревни Ольгино. Там столкнулись несколько легковушек и грузовик.
Движение на участке частично ограничено. На месте работают сотрудники МЧС России.
Никто не пострадал, деблокирование не потребовалось.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Канавинском районе.
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