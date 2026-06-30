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17 машин столкнулись под Нижним Новгородом

В районе деревни Ольгино столкнулись несколько легковушек и грузовик.

Массовая авария произошла под Нижним Новгородом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород столкнулись несколько автомобилей.

Массовая авария произошла сегодня, 30 июня, в 07.50, в районе деревни Ольгино. Там столкнулись несколько легковушек и грузовик.

Движение на участке частично ограничено. На месте работают сотрудники МЧС России.

Никто не пострадал, деблокирование не потребовалось.

Как поясники в ГУ МВД России по Нижегородской рбласти, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с 17 автомобилями. Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Канавинском районе.

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