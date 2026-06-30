ФСБ: трое россиян осуждены за подготовку терактов по заданию Украины

В ведомстве подчеркнули, что осужденные не были связаны между собой. Каждый из них самостоятельно вел переписку с кураторами в Telegram. Они собирали данные об оборонных предприятиях, их сотрудниках и критической инфраструктуре, а также успели изъять из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий.