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ФСБ: трое россиян осуждены за подготовку терактов по заданию Украины

Трое россиян готовили теракты в Костромской, Смоленской и Тульской областях.

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры гражданам РФ Д. Зайцеву, Д. Дмитриеву и А. Журавлеву за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима (первые 4−5 лет — в тюрьме) и крупным денежным штрафам.

В ведомстве подчеркнули, что осужденные не были связаны между собой. Каждый из них самостоятельно вел переписку с кураторами в Telegram. Они собирали данные об оборонных предприятиях, их сотрудниках и критической инфраструктуре, а также успели изъять из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ России задержала жителя Мариуполя при попытке теракта в здании суда Донецкой Народной Республики. Он также действовал по указу украинских спецслужб.