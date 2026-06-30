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Сотрудник МЧС погиб в результате повторной атаки ВСУ по Донецку, ещё трое ранены

Спасатели прибыли на место тушения после удара дрона по Донецку, но боевики ВСУ атаковали это место снова.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке при повторной атаке беспилотников ВСУ погиб один сотрудник МЧС, ещё трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поздней ночью сотрудники 10 пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовых автомобилей. Причиной пожара стала атака беспилотника. В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов», — уточнили в ведомстве.

Это уже не первая атака за сутки на российские территории. Ранее сообщалось об обстрелах Белгородской области, где также есть жертвы. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин.

Обоих пострадавших тогда доставили в больницу Шебекино. Однако один из мужчин, несмотря на все старания врачей, скончался от тяжёлых ранений. Второй пострадавший остаётся в стационаре с осколочным ранением и переломом ноги.

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