Сотрудник МЧС погиб в результате повторной атаки ВСУ по Донецку, ещё трое ранены

В Донецке при повторной атаке беспилотников ВСУ погиб один сотрудник МЧС, ещё трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поздней ночью сотрудники 10 пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовых автомобилей. Причиной пожара стала атака беспилотника. В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов», — уточнили в ведомстве.
Это уже не первая атака за сутки на российские территории. Ранее сообщалось об обстрелах Белгородской области, где также есть жертвы. В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин.
Обоих пострадавших тогда доставили в больницу Шебекино. Однако один из мужчин, несмотря на все старания врачей, скончался от тяжёлых ранений. Второй пострадавший остаётся в стационаре с осколочным ранением и переломом ноги.