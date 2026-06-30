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На трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей

МЧС: на трассе в Нижегородской области столкнулись более десяти автомобилей.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на трассе под Нижним Новгородом, никто не пострадал, сообщили журналистам в МЧС региона.

«Массовое столкновение автомобилей на Богородской трассе у поселка Ольгино. Подразделения МЧС на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, «столкнулось более десятка машин, но одно это или несколько ДТП, еще предстоит выяснить».

По данным местных СМИ, участниками происшествия стали 17 автомобилей.

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