Росавиация классифицировала выкатывание Boeing в Якутии как серьезный инцидент

Инцидент произошел 30 июня в 10 утра. Самолет, который прилетел из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Мирного был закрыт для взлета и посадки. На борту на момент ЧП находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения. В компании сообщили, что экипаж уже отстранен от полетов. Причины выкатывания устанавливаются.