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Росавиация классифицировала выкатывание Boeing в Якутии как серьезный инцидент

В Якутии Boeing 737−800 выкатился за пределы взлетной полосы, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация классифицировала выкатывание самолета Boeing 737−800 в аэропорту Мирного в Якутии как серьезный авиационный инцидент. Расследованием займется комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации.

«Росавиация классифицировала выкатывание Boeing 737−800 как серьезный авиационный инцидент», — говорится в сообщении Росавиации во вторник.

Инцидент произошел 30 июня в 10 утра. Самолет, который прилетел из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Мирного был закрыт для взлета и посадки. На борту на момент ЧП находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения. В компании сообщили, что экипаж уже отстранен от полетов. Причины выкатывания устанавливаются.

Аэропорт Мирный находится в четырех километрах от одноименного города и выполняет функцию запасного аэродрома на трансконтинентальных маршрутах. Он обслуживает рейсы из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Якутска, Самары и Москвы.