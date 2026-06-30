Суд обязал ГУММиД выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему при обрушении кровли

Напомним, происшествие случилось 6 марта. Тогда трое детей проникли на территорию заброшенного здания в Сормовском районе. Когда подростки находились там, под тяжестью снега на них обрушилась кровля. В результате этого один ребенок получил травмы спины и ног, еще один оказался под завалами и погиб.