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Нижегородец потерял 2,5 млн рублей, поверив «курьеру» с кодовым словом «Ласточка»

В мессенджере мужчине написал неизвестный, назвавшийся сотрудником госоргана, и потребовал «задекларировать» все наличные.

Источник: Время

68-летний пенсионер из Сормовского района стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В мессенджере мужчине написал неизвестный, назвавшийся сотрудником госоргана, и потребовал «задекларировать» все наличные.

Пенсионер собрал 2 507 000 рублей, завернул в чёрный пакет и передал незнакомцу‑ «курьеру», который потребовал назвать кодовое слово «Ласточка» — мужчина ответил «В небе» и передал деньги. Когда сбережения не вернулись, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно‑розыскные мероприятия для установления причастных лиц и возвращения средств.

Ранее сообщалось, что мать и дочь отдали мошенникам почти 85 млн рублей в Нижнем Новгороде.