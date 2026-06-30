Нижегородец потерял 2,5 млн рублей, поверив «курьеру» с кодовым словом «Ласточка»

Пенсионер собрал 2 507 000 рублей, завернул в чёрный пакет и передал незнакомцу‑ «курьеру», который потребовал назвать кодовое слово «Ласточка» — мужчина ответил «В небе» и передал деньги. Когда сбережения не вернулись, потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.