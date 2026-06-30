Жители села пожаловались на медведей у домов и боятся выходить на улицу

В Уярском районе Красноярского края жители села Никольское сообщили о появлении рядом с населенным пунктом двух медведиц с медвежатами. По информации Telegram-канала Kras Mash, хищники регулярно появляются в окрестностях, из-за чего люди опасаются выходить из домов.
По словам местных жителей, зверей видят неподалеку от села уже не первый день. Особое беспокойство вызывает то, что вместе со взрослыми медведицами находятся детеныши. В таких случаях животные могут вести себя более агрессивно, защищая потомство.
Как утверждают сельчане, из-за сложившейся ситуации многие стараются без необходимости не покидать дома и опасаются отпускать детей на улицу. Жители говорят, что обращались к местным чиновникам с просьбой принять меры, однако, по их словам, ответа пока не получили.
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