Кладбищенский педофил арестован за изнасилование и убийство 12-летней девочки в Кузбассе

Тело школьницы обнаружили на кладбище в Кировском районе спустя двое суток после исчезновения. По данным представителя МВД Ирины Волк, убийца пытался уничтожить улики и поджёг останки. Специалисты смогли выделить ДНК преступника, что помогло оперативно установить его личность. Подозреваемого задержали, расследование продолжается. При этом также рассматривается возможная причастность 14-летней подруги убийцы.