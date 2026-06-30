Трое россиян получили от 12 до 25 лет за подготовку терактов в трёх регионах РФ

«Вступили в законную силу приговоры в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г.р., Д. Дмитриева 1994 г.р., А. Журавлёва 1999 г.р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб. Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4−5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам», — говорится в сообщении.