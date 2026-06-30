Вымогатель убил девушку, набравшую кредитов ради него

В ходе следствия выяснились и дополнительные шокирующие обстоятельства этой истории. Как позже рассказали в СМИ, 25-летняя пострадавшая была не просто знакомой нападавшего, а его любовницей. Более того, именно он уговорил девушку оформить на себя несколько кредитов на общую сумму около 400 тысяч рублей, объяснив это необходимостью срочного ремонта автомобиля после серьёзной аварии. Мужчина обещал добросовестно вносить ежемесячные платежи, однако в итоге просто обманул её и не выплатил ни копейки.