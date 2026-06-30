В Кемеровской области арестовали мужчину, который убил девочку на кладбище

В Кемеровской области суд заключил под стражу 55-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Мера пресечения избрана до 27 июля. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «112».
По версии следствия, тело погибшей нашли спустя два дня после ее исчезновения на территории кладбища. Правоохранители считают, что после преступления обвиняемый попытался скрыть следы и поджег тело.
По месту жительства обвиняемого сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается, передает Telegram-канал.
Школьницу считали пропавшей и искали несколько дней, пока ее обгоревшее тело не нашли на кладбище. Подозреваемого ранее судили за изнасилование ребенка, убийство и разбой. Он вышел на свободу за месяц до расправы над девочкой. «Вечерняя Москва» собрала главное об этом деле.