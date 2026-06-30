В Кемеровской области арестовали мужчину, который убил девочку на кладбище

Школьницу считали пропавшей и искали несколько дней, пока ее обгоревшее тело не нашли на кладбище. Подозреваемого ранее судили за изнасилование ребенка, убийство и разбой. Он вышел на свободу за месяц до расправы над девочкой. «Вечерняя Москва» собрала главное об этом деле.