В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших от смертельной атаки БПЛА

«В Московской области городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией», — сказано в тексте.
Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в региональной прокуратуре открыли горячую линию: тел. +7−916−240−31−28.
Напомним, подмосковные силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Дроны сбивали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Повреждения от падения обломков получили частные дома. В Егорьевске загорелся коттедж. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей, их извлекли спасатели. Шестимесячный ребёнок умер по дороге в больницу.
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