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В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших от смертельной атаки БПЛА

В Московской области прокуратура взяла на себя обязанность по контролю за соблюдением прав пострадавших во время налёта украинских дронов в ночь на 30 июня, открыта горячая линия. Информация публикуется в телеграм-канале ведомства.

Источник: Life.ru

«В Московской области городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией», — сказано в тексте.

Для оперативного приёма жалоб и оказания правовой помощи в региональной прокуратуре открыли горячую линию: тел. +7−916−240−31−28.

Напомним, подмосковные силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Дроны сбивали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Повреждения от падения обломков получили частные дома. В Егорьевске загорелся коттедж. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей, их извлекли спасатели. Шестимесячный ребёнок умер по дороге в больницу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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