Воронежцам объяснили, почему тревожные сирены теперь звучат два раза

При ракетной опасности тревожные сирены в Воронежской области теперь включают дважды. Такое указание дал губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 30 июня.
Отметим, что на момент публикации на всей территории региона действует режим ракетной опасности. Его объявили в 9:41.
Напомним, что тревожные сирены также включают при угрозе удара БПЛА по конкретному муниципалитету. Системы оповещения срабатывают лишь на его территории. Сигнал тревоги в данном случае звучит один раз.
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