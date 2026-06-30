Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в подмосковном Домодедове

Силовики задержали в подмосковном Домодедове 19-летнего парня, который оборудовал каналы связи для телефонных мошенников. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя по месту жительства в квартире, расположенной в одном из домов на улице Мечты. В ходе осмотра помещений оперативники обнаружили и изъяли сим-карты различных операторов связи, банковские карты и четыре многоканальных сим-бокса, которые использовались мошенниками для совершения звонков, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Помимо этого, подозреваемый установил оборудование в квартирах в Ногинске и Балашихе. Там нашли восемь GSM-шлюзов. С помощью этого оборудования аферисты похитили у жителя Санкт-Петербурга более 2,5 миллиона рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. Следователи устанавливают его причастность к подобным эпизодам.
Ранее полицейские задержали двух жителей Подмосковья и хабаровчанина, которые разместили 10 сим-боксов на территории двух городов РФ. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им избрали меру пресечения.