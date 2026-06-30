Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в подмосковном Домодедове

Помимо этого, подозреваемый установил оборудование в квартирах в Ногинске и Балашихе. Там нашли восемь GSM-шлюзов. С помощью этого оборудования аферисты похитили у жителя Санкт-Петербурга более 2,5 миллиона рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. Следователи устанавливают его причастность к подобным эпизодам.