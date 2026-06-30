В Красноярском крае пропала женщина с 5-летней дочкой

В Красноярском крае разыскивают 32-летнеюю Екатерину Намени и ее пятилетнюю дочь Лилию Намени.
Они ушли 27 июня из дома по адресу: Ачинск, улица Красной Звезды. Сообщается, что могут находиться в Красноярске.
«Женщина попала в камеры видеонаблюдения на улице Калинина в Красноярске, потом ее засекли на Норильской. Но девочки с ней не было. Это вызывает сильные опасения. Призываю всех, кто их мог видеть, сообщить в полицию или нам», — обратилась в редакцию krsk.aif.ru руководитель группы волонтеров «Поиск пропавших детей им. Оксаны Всилишиной» Светлана Торгашина.
Приметы Екатерины: рост 170 см, среднего телосложения, тёмные длинные волосы. Как была одета, не установлено.
Всех, кому что-либо известно просят сообщать по телефонам: 8 (39151) 9−70−02 (полиция, Ачинск), 8−950−99−66−066 (волотёры) или 112.