В Красноярском крае пропала женщина с 5-летней дочкой

«Женщина попала в камеры видеонаблюдения на улице Калинина в Красноярске, потом ее засекли на Норильской. Но девочки с ней не было. Это вызывает сильные опасения. Призываю всех, кто их мог видеть, сообщить в полицию или нам», — обратилась в редакцию krsk.aif.ru руководитель группы волонтеров «Поиск пропавших детей им. Оксаны Всилишиной» Светлана Торгашина.