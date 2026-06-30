Новые подробности о хищении золотых монет на 2 миллиарда рублей

Следственные органы обнародовали новые подробности по делу о хищении золотых монет из банковского хранилища в Санкт-Петербурге, общая стоимость которых оценивается в 2 миллиарда рублей. Согласно имеющейся информации, круг лиц, имевших легальный доступ к объекту преступления, был строго ограничен и включал всего двух сотрудников организации.
В ходе расследования фокус сместился на трёх сотрудниц банка, которые попали под подозрение. По версии следствия, женщины могли действовать сообща на протяжении длительного времени — от двух до трёх месяцев. Чтобы не привлекать внимания службы безопасности, они предположительно выносили драгоценный металл из хранилища небольшими партиями, маскируя масштабную кражу под рутинные операции.
Несмотря на активные следственные действия, основная часть похищенного золота до сих пор не обнаружена. В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению местонахождения ценностей и выяснению всех обстоятельств резонансного дела.
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