Новые подробности о хищении золотых монет на 2 миллиарда рублей

В ходе расследования фокус сместился на трёх сотрудниц банка, которые попали под подозрение. По версии следствия, женщины могли действовать сообща на протяжении длительного времени — от двух до трёх месяцев. Чтобы не привлекать внимания службы безопасности, они предположительно выносили драгоценный металл из хранилища небольшими партиями, маскируя масштабную кражу под рутинные операции.