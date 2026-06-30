Прокуратура обвинила родителей семилетнего мальчика в его пытках и убийстве

В США родителей семилетнего мальчика, умершего при весе около 115 кг, обвинили в убийстве второй степени, пытках и жестоком обращении с детьми. Следствие считает, что ребенок долгое время не получал необходимой медицинской помощи и жил в условиях, угрожавших его жизни.
По данным прокуратуры округа Дженеси в штате Мичиган, фигурантами дела стали отец и мать мальчика. Следователи утверждают, что ребенок был практически лишен подвижности, не посещал школу и в течение продолжительного времени не получал необходимого лечения. Во время осмотра дома сотрудники полиции обнаружили большое количество мусора и признаки сильной запущенности. Из семьи также изъяли младшую дочь пары, которую передали под государственную опеку.
Согласно материалам следствия, непосредственной причиной смерти стала дилатационная кардиомиопатия — заболевание, при котором сердечная мышца увеличивается и теряет способность эффективно перекачивать кровь. По данным вскрытия, тяжелое ожирение и неправильное питание усугубили состояние ребенка. Прокуратура утверждает, что основу его рациона составляли картофель фри, снеки и другая высококалорийная пища.
Обвинение также заявляет, что после медицинского осмотра в 2024 году врач направил мальчика к детскому эндокринологу, однако родители, по версии следствия, этого не сделали. При этом, как отмечает прокуратура, семья была обеспечена медицинской страховкой, поэтому, по мнению обвинения, имела возможность получить необходимую помощь.
Дело вызвало широкий общественный резонанс в США. В центре внимания оказались не только обстоятельства смерти ребенка, но и вопрос, почему его состояние долгое время оставалось вне поля зрения школы, медицинских учреждений и служб защиты детей. Родители содержатся под стражей без права освобождения под залог. В ближайшее время суду предстоит рассмотреть дальнейший ход уголовного дела.
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