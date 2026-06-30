Прокуратура обвинила родителей семилетнего мальчика в его пытках и убийстве

По данным прокуратуры округа Дженеси в штате Мичиган, фигурантами дела стали отец и мать мальчика. Следователи утверждают, что ребенок был практически лишен подвижности, не посещал школу и в течение продолжительного времени не получал необходимого лечения. Во время осмотра дома сотрудники полиции обнаружили большое количество мусора и признаки сильной запущенности. Из семьи также изъяли младшую дочь пары, которую передали под государственную опеку.