Суд в США приговорил китайского миллиардера-диссидента к 30 годам тюрьмы

Представляя себя китайским диссидентом и поборником демократии, Го Вэньгуй заручился поддержкой китайской диаспоры в США, обзавелся связями со многими американскими политиками консервативного толка, был членом гольф-клуба Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В 2017 году он получил в США убежище на основании якобы имевшегося политического преследования в Китае. Он начал строить новую бизнес-империю, собирая средства у членов китайской диаспоры. Средства при этом он тратил на свою роскошную жизнь, и в марте 2022 года бизнесмена арестовали. В июле 2024 года его признали виновным в мошенничестве на $1 млрд. Сам бывший бизнесмен свою вину не признал, утверждая, что тратил средства на политические цели.