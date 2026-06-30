Суд в Кузбассе арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Суд в Кемерово арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, в СИЗО он будет как минимум до 27 августа.
«По итогам рассмотрения ходатайства суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27.08.2026», — сказано в заявлении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения 28 июня тела школьницы с признаками насильственной смерти. Девочка ушла из дома 25 июня около 10:00 по местному времени и не вернулась. Был задержан 55-летний подозреваемый, у которого раньше были проблемы с законом.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве ребенка попытался сжечь тело, чтобы замести следы. Однако экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить личность злоумышленника, после чего он был задержан.