Суд в Кузбассе арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения 28 июня тела школьницы с признаками насильственной смерти. Девочка ушла из дома 25 июня около 10:00 по местному времени и не вернулась. Был задержан 55-летний подозреваемый, у которого раньше были проблемы с законом.