Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Кузбассе арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Мужчину арестовали до 27 августа по делу об убийстве девочки в Кузбассе.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Кемерово арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, в СИЗО он будет как минимум до 27 августа.

«По итогам рассмотрения ходатайства суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27.08.2026», — сказано в заявлении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения 28 июня тела школьницы с признаками насильственной смерти. Девочка ушла из дома 25 июня около 10:00 по местному времени и не вернулась. Был задержан 55-летний подозреваемый, у которого раньше были проблемы с законом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве ребенка попытался сжечь тело, чтобы замести следы. Однако экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить личность злоумышленника, после чего он был задержан.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше