Молодой человек утонул во время рыбалки на Волге в Самарской области

В Самарской области произошел еще один несчастный случай на воде. В районе Жигулевска в Волге утонул 23-летний молодой человек. Все произошло во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
«29 июня водолазы ПСО Тольятти проводили поиски около Жигулевска. Они приступили к обследованию дна в 9:05. Утонувшего обнаружили на глубине четырех метров», — рассказали в ведомстве.
Тело молодого человека подняли со дна и доставили до берега. Водолазные поиски были окончены в 11:00. Что именно произошло во время рыбалки, почему парень оказался в воде и не смог выплыть, пока точно неизвестно. Все обстоятельства его смерти еще предстоит установить.