Молодой человек утонул во время рыбалки на Волге в Самарской области

Тело молодого человека подняли со дна и доставили до берега. Водолазные поиски были окончены в 11:00. Что именно произошло во время рыбалки, почему парень оказался в воде и не смог выплыть, пока точно неизвестно. Все обстоятельства его смерти еще предстоит установить.