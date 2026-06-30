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Молодой человек утонул во время рыбалки на Волге в Самарской области

Водолазы достали со дна Волги у Жигулевска тело 23-летнего парня, который утонул во время рыбалки.

Источник: ПСС Самарской области

В Самарской области произошел еще один несчастный случай на воде. В районе Жигулевска в Волге утонул 23-летний молодой человек. Все произошло во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

«29 июня водолазы ПСО Тольятти проводили поиски около Жигулевска. Они приступили к обследованию дна в 9:05. Утонувшего обнаружили на глубине четырех метров», — рассказали в ведомстве.

Тело молодого человека подняли со дна и доставили до берега. Водолазные поиски были окончены в 11:00. Что именно произошло во время рыбалки, почему парень оказался в воде и не смог выплыть, пока точно неизвестно. Все обстоятельства его смерти еще предстоит установить.