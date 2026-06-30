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Один сотрудник МЧС погиб и трое ранены при повторном ударе БПЛА в ДНР

В Донецке один сотрудник МЧС погиб, ещё трое получили ранения при выполнении служебных обязанностей. Инцидент произошёл во время повторных ударов дронов со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства по ДНР.

Источник: Life.ru

«Поздней ночью огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовых автомобилей. Причиной пожара стала атака беспилотника. В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов. В результате четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы», — отмечается в тексте.

Тяжёлые травмы получил командир отделения, он умер уже в больнице. Также один из раненых пожарных успел до приезда скорой помощи наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение. Тем самым он спас пострадавшему жизнь.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в регионе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины три человека погибли, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры: повреждён жилой дом, пять объектов гражданского назначения, автобус, два грузовых и один легковой автомобиль. Повреждения зафиксированы в Донецке, Дебальцево, Мангушском, Новоазовском, Старобешевском и Шахтёрском округах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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