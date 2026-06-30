Правитель Монако отреагировал на первый теракт в истории страны

В своём заявлении правитель Монако особо отметил профессионализм и оперативность сотрудников сил общественной безопасности, которые незамедлительно приступили к работе на месте происшествия. Князь также выразил искренние слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим, а также их родственникам и близким. Кроме того, Альбер II обратился ко всем жителям княжества, заверив, что ситуация находится под полным контролем властей.