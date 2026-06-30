Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом под Бором

На Бору, неподалёку от деревни Слободское, произошла дорожная авария. В столкновении участвовали микроавтобус и два грузовика. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четыре человека — среди пострадавших детей нет. Сейчас медики проводят осмотр пострадавших.
Ранее 17 машин столкнулись на трассе в Нижегородской области.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше