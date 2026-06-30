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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом под Бором

Сейчас медики проводят осмотр пострадавших.

На Бору, неподалёку от деревни Слободское, произошла дорожная авария. В столкновении участвовали микроавтобус и два грузовика. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четыре человека — среди пострадавших детей нет. Сейчас медики проводят осмотр пострадавших.

Ранее 17 машин столкнулись на трассе в Нижегородской области.

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